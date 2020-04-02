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"Çapa'da 3 profesör COVID-19'dan vefat etti" iddiasına yalanlama
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör COVID-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve televizyon programlarında "Çapa'da 3 profesör COVID-19'dan vefat etti" gibi anlamsız iddiaların dile getirildiğini anlattı.
Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok" dedi.
Etiketler: yalanlama koronavirüs iddia DoktorSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 23:06
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