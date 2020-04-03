Çiftlikönü Mahallesi Karlık Caddesi'nde boş durumdaki iki katlı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tarihi bina küle döndü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Binanın restorasyon programında olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.