Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da kaçak işletilen kahvehane mühürlendi
[Fotoğraf: AA]
Başkentte polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, faaliyetleri geçici olarak durdurulmasına rağmen açık tutulan kahvehaneye baskın düzenledi.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Mehmet Kolcu Caddesinde açık olan bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı baskında, koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve içeride bulunan 3 kişiye toplamda 1176 lira ceza kesildi.
[Fotoğraf: AA]
Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.
Öte yandan, işyeri sahibi S.N'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başta olmak üzere birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı.
Etiketler: polis koronavirüs kahvehane covid-19 ankaraSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 05:36
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