Koronavirüs testlerinde örneklerin temassız alınması için Bursa'daki otomotiv fabrikalarında geliştirilen kabinin ilk partisi, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Koronavirüs sürecinde numune alma kabini sağlık personeliyle hastayı ayıracak ve hiçbir temasta bulunmadan sağlık personeli numune alabilecek. Kabin sağlık çalışanı kadar hastayı da koruyor.

Salgınla mücadelede önemli hastanelerden biri

Bursa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Emine Büküm, "Ultraviyole olan kabinlerimizin kendi kendini temizleme özelliği var. Kabinin içerisine hasta giriyor. Dışarından numune alacak kişi koruyucu ekipmanlarını kullanarak ve hasta numunesini alıyor ve yine uygun koşullarda uygun yerlere bırakıyor. Koruyucu ekipmanları çıkarıp bir sonraki hastaya geçiyor kabin temizleniyor" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede önemli hastanelerden biri.



Koronavirüs şüphesi bulunanlar, izolasyon için öncelikle Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Arınma Ünitesine alınıyor.

Haber: Ferhat Özkaner

Kamera: Mustafa Tuncal