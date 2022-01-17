TEM Otoyolu Edirne istikameti Sancaktepe mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken otomobilden dumanlar çıkmasıyla sürücü, aracını emniyet şeridine çekti.

Emniyet şeridinde duran otomobil bir anda alev topuna döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri dört şeritlik otoyolun iki şeridini tedbir amaçlı trafiğe kapattı. Yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.