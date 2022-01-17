Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 03:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da otomobil, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir otomobil önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Ergene ile Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçeleri arasındaki D-100 karayolunun Misinli kavşağı mevkiinde, Cemil A.’nın kullandığı otomobil, önünde seyreden Ö.Y.’nin kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Mehmet Şerbetçi ile Satılmış Gültekin’in yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Cemil A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Tır sürücüsü Ö.Y., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:11
- 03:57
- 02:21
- 02:12
- 01:43
Sıradaki Haber
Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz