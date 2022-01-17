Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 01:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'de karlı yolda kalan ambulansın imdadına ekipler koştu
[Fotoğraf: İHA]
Rize’nin Pazar ilçesinde hastaya müdahaleye giden ambulans yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Ambulansın imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti.
Pazar ilçesine bağlı Aktaş köyünde akşam saatlerinde rahatsızlanan Fatma Morgül’ün yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.
Aktaş’ın evine gitmek için yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Rize İl Özel İdaresi tarafından bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yolu açması ile
ambulans hareket edebildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Rize Kar Yağışı
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