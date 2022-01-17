Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 00:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kütahya'da samanlık yangını: 600 balya saman kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’nın Emet ilçesinde samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 600 balya saman kül oldu.
Emet ilçesine bağlı Yenice köyünde Osman Bilgen’e ait samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla yangına Emet ve Hisarcık belediyelerinin yanı sıra Etibor Maden İşletmesi'nin itfaiye ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
600 balya saman kül oldu
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 600 balya saman yanarak küle döndü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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