Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçı aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için çalışma başlatıldı.
Balıkesir’de yaşayan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan 61 yaşındaki Osman Arı, Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açıldı.
Arı'nın akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Arı'nın kayığını gölde kamışların kıyısında çalışır halde buldu.
Kayığın yakınlarında Osman Arı'ya ulaşamayan ekipler kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Etiketler: AFAD Balıkçılık Balıkesir Polis
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