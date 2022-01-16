Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Aziz Şahin idaresindeki otomobil Tokat-Niksar kara yolu Kızılköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Betül, kızı Sare Sima ve oğlu Bahadır Şahin yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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