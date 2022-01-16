Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 3,3 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.17'de merkez üssü Sivrice olan 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 8,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır"
Elazığ Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" sözlerine yer verildi.
KAMUOYUNA DUYURULUR.@omertoraman25 pic.twitter.com/6HyuYXfeSZ— T.C. Elazığ Valiliği Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@elazig_valiligi) January 16, 2022
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz