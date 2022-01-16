Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde kuru yük gemisi Brave Knight'ın makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda geçişe çift yönlü kapatılan gemi trafiği yeniden başladı.
Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeki Brave Night kuru yük gemisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapmıştı.
Arızalanan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA-8 römorku, KEGM-6 botu ve kılavuz kaptanı ivedilikle bölgeye yönlendirilmişti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, boğaz trafiğinin çift yönlü askıya alındığı duyurulmuştu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Brave Knight isimli kuru yük gemisi, Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" denildi.
Geminin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü açıldı.
Etiketler: Gemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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