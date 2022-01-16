Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü belediye ekiplerince kurtarıldı.
Beldenin Yılmazlar köyü Soğanlı mezrası yakınında yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü otlatan çoban, yolun kardan kapanması nedeniyle hayvanları götüremeyince belediyeden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ve yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yolu açan belediye ekipleri, çoban ve sürüsünün köye ulaşmasını sağladı.
Ekipler, bölgede kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hayvancılık Kar Yağışı
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