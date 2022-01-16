Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belediye ekipleri çocukların kar keyfini bozmadı
Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, kızak ve poşetlerle kayan çocukların karın temizlenmemesi isteğini kırmadı. Ekiplerin anlayışı karşısında büyük sevinç yaşayan çocuklar, karın tadını çıkardı.
Kentte iş makinesiyle kar küreyen belediye personeli çocukların kızak ve poşetlerle kaydığını gördü.
Çocuklar daha sonra belediye personelinin yanına gelip "Yapmasan olmaz mı?" diyerek karın temizlenmemesini istedi.
Çocukların istediğini kırmayan belediye personeli, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İsteklerinin yerine getirilmesiyle çocuklar büyük sevinç yaşadı.
Kastamonu Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü ilgi gördü.
Soru basit aslında; ‘Yapmazsan olmaz mı?’— T.C. Kastamonu Belediyesi (@KastamonuBelBsk) January 16, 2022
Ne dersiniz? Sizce yapmazsak olur mu? ☺️ pic.twitter.com/7WFcrLa3lS
Kastamonu'da kar yağışının ardından
Kastamonu'da kar yağışının ardından
Kastamonu'da kar yağışının ardından
Etiketler: Kar Yağışı
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