Ankara'da 2 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Tamer Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara’nın Çubuk ilçesindeki evinden 2 gün önce ayrılan 52 yaşındaki Tamer Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, dün durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, 3 çocuk babası Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler çalışmalarını, evinden ayrıldıktan sonra taksiye bindiği öğrenilen Yıldırım'ın en son görüldüğü, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı yolu üzerindeki Kızılek Mahallesi çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunlaştırdı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve vatandaşların destek verdiği arama çalışmalarında, dron yardımıyla Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Tahsin Yıldırım'ın cansız bedeni, taksiden indiği noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki vericilerin bulunduğu tepede bulundu.
Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.