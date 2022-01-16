Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de apartman yangını: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için binaya giren Kaan Yalçın, yangının büyümesi üzerine asansörle aşağıya inmek istedi. Burada dumandan zehirlenen Yalçın, hayatını kaybetti.
Irmak Mahallesi'ndeki bir sitede 5 katlı apartmanın son katında yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yangına müdahale etmek için 5. kata çıkan Kaan Yalçın, yangının büyüdüğünü görünce asansörle aşağıya inmeye çalıştı. Asansörde dumandan zehirlenen Yalçın, yaşamını yitirdi.
3 kişi tahliye edildi
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, 3 kişiyi yanan dairenin balkonundan sepetli araçla aşağıya indirdi. Dumandan etkilenenler, 112 Acil Sağlık ekibince İzmir Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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