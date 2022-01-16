Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Sazak köyü yakınlarında İsmailiye köyü muhtarı Süleyman Yılmaz idaresindeki minibüs, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.
Kazayı gören jandarma devriyesi, sağlık ekiplerine haber verdi.
Araçtakilerden Osman Oruç hayatını kaybederken Süleyman Yılmaz da yaralandı.
Sağlık ve jandarma ekiplerince araçtan yaralı çıkarılan Yılmaz, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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