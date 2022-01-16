Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetleri, Ümraniye'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlara ikram edildi.

Festivalde kepçe kepçe karalahana çorbası dağıtıldı, uzayan mıhlamalar hem göze hem mideye hitap etti, hamsiler tek tek ızgaralara dizilerek pişirildi.

Karadeniz müzikleri dinlendi, tonlarca hamsi tüketildi. Soğuk havaya aldırış etmeyen İstanbullular festivale yoğun ilgi gösterdi.

"Tüm Karadeniz lezzetleri burada"

Festivale katılan bir vatandaş, "Hamsi, mıhlama, sarma, turşu kavurma, lahana çorbası... Yani tüm Karadeniz lezzetleri burada. Hem müziğe hem eğlenceye hem de Karadeniz müziğine doyacağız" dedi.

Katılımcılar hem balığa hem de eğlenceye doydu. Festivalin tadını en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu.