Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde Eren Kış-6 operasyonu kapsamında teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu" operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 5 sığınağı tespit etti.
İmha edilen sığınaklarda 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 kalaşnikof şarjörü, sırt çantası, ses kayıt cihazı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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