Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 867'nci gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, 6 yıldır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"Kar, kış demeden her gün eylem yapıyoruz"

Çocukları için evlat nöbetini 3 yıldır kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Çocuklarımız için sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. Kar, kış demeden her gün eylem yapıyoruz. Oğlumu çok özledim. Evladımın yeri orası değil, artık evine gelsin. 6 yıldır hasretini çekiyorum." diye konuştu.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.

Kocaeli'den 8 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.