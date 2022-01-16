Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 867. gününde
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi 867'nci gününde devam ediyor.
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 867'nci gününde sürüyor.
Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, 6 yıldır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.
"Kar, kış demeden her gün eylem yapıyoruz"
Çocukları için evlat nöbetini 3 yıldır kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Çocuklarımız için sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. Kar, kış demeden her gün eylem yapıyoruz. Oğlumu çok özledim. Evladımın yeri orası değil, artık evine gelsin. 6 yıldır hasretini çekiyorum." diye konuştu.
Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.
Kocaeli'den 8 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.