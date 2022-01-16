Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle İstanbul, Adana ve Antalya'ya planlanan bazı uçuşlar iptal edildi.
Trabzon'da dünden itibaren aralıklarla etkili olan kar, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.
Bazı hava yolu şirketlerince Trabzon'dan çeşitli şehirlere yapılması planlanan karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.
Trabzon'dan İstanbul, Adana ve Antalya'ya karşılıklı bazı uçuşların iptal edildiği, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.
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