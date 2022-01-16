İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlayan Ilgaz Dağı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ilgaz Dağı'nda ağaçların arasında kayak yapmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan kayak antrenörü Ferzende Alptekin, herkesi Ilgaz'a davet etti.

Yaklaşık 3 gündür yoğun kar yağışının etkili olduğunu ve bunu sevinçle karşıladıklarını ifade eden Alptekin, uzun bir kayak sezonu olmasını diledi.