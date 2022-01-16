Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 17:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te 16 ton kaçak deterjan ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 16 ton kaçak deterjan ve 10 bin çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şahinbey İlçesi Yeşilkent Mahallesi'nde kaçak deterjan imal edildiğinin belirlenmesi üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 16 ton deterjan, 10 bin çeşitli deterjan markalarına ait ambalaj, çok miktarda hammadde ve deterjan yapımında kullanılan imalat makineleri ele geçirildi.
Depo sorumlusu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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