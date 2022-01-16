Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şahinbey İlçesi Yeşilkent Mahallesi'nde kaçak deterjan imal edildiğinin belirlenmesi üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 ton deterjan, 10 bin çeşitli deterjan markalarına ait ambalaj, çok miktarda hammadde ve deterjan yapımında kullanılan imalat makineleri ele geçirildi.

Depo sorumlusu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.