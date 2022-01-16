Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi çığ altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu 3 kişiden 2'si kurtarıldı, Kanadalı Micheal Kreeft ise hayatını kaybetti.
Etiketler: AFAD Kar Yağışı
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