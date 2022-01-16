Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi çığ altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu 3 kişiden 2'si kurtarıldı, Kanadalı Micheal Kreeft ise hayatını kaybetti.