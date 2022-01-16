Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 21:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karda hız yapan otomobil takla attı
Karabük'te kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Gerede-Karabük D-100 karayolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolda savrulan otomobi, bariyerlere çarparak takla attı.
Bu sırada arkadan gelen tırın sürücüsü, manevra yaparak otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.
Otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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