Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Kahvehanedekilerin masaların altına gizlendiği anlar kameraya yansıdı.
Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'ndeki bir kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokaktan silahla ateş edildi.
Kahvehanedekiler masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı. Hafif yaralanan 2 kişi, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
Saldırı anı kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kahvehanenin önüne gelen şüphelinin, içeriye doğru silahla ateş etmesi ve hızlıca olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Diğer görüntüde ise kahvehanedeki vatandaşların kendilerini korumak için masaların altına saklanıp, daha sonra dışarı çıktıkları anlar yer alıyor.
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