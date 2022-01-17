Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 01:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, Muğla'nın Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre uzaklıkta ve 7,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Akdeniz, 25.45 km. Seydikemer (Mugla)
Tarih-Saat : 17.01.2022, 01:16:18 TSİ
Enlem : 36.3418 N
Boylam : 28.8228 E
Derinlik : 7.14 km
Detay : https://t.co/EMv7vkmG3R@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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