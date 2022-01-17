Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 01:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 13.81 km.Ayion Oros (Yunanistan), 114.11 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 17.01.2022, 01:31:59 TSİ
Enlem : 39.9926 N
Boylam : 24.3390 E
Derinlik : 12.50 km
Detay : https://t.co/K3HCZts3YN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi Yunanistan
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