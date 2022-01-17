Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir aileyi zehirledi. Gazdan etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Zehirlendiklerini anlayan Yılmaz Ailesi, 112’yi arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba, anne ve 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Soba Zehirlemesi
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