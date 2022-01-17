Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil yardımcı kimyasalları üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.https://t.co/ssVBizJceY pic.twitter.com/5o9URMvPK6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2022

Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken fabrikada gece vardiyasında çalışan 15 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Patlamalar yaşanıyor

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman tesiste patlamalar yaşandı. Bu durum ekiplerin yangına müdahalesini güçleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmedi.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın kontrol altında

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Alanda soğutma çalışması yapılıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bursa Valisi Canbolat: Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini anlatan Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığını söyledi.