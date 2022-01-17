Bursa'da fabrika yangını: Bina kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada zaman zaman patlamalar da yaşandı. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bina kullanılamaz hale geldi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil yardımcı kimyasalları üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.https://t.co/ssVBizJceY pic.twitter.com/5o9URMvPK6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2022
Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken fabrikada gece vardiyasında çalışan 15 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.
Patlamalar yaşanıyor
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman tesiste patlamalar yaşandı. Bu durum ekiplerin yangına müdahalesini güçleştirdi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmedi.
Yangın kontrol altında
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Alanda soğutma çalışması yapılıyor.
Bursa Valisi Canbolat: Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini anlatan Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığını söyledi.