Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 02:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
TEM Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: Savrulan kartonlar yolu kapattı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de seyir halindeki bir tır, önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki aracın dorsesinde bulunan kartonlar yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, etrafa saçılan kartonlar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Kocaeli Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, önünde seyreden karton yüklü tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorsedeki kartonlar yola saçıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik gerekçesiyle, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karayolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Kocaeli
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