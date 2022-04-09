Sakarya Serdivan'da tapu meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi, ailesine kurşun yağdırmıştı.

3 kişinin hayatını kaybettiği olaydan sonra kaçan şüphelinin, Karasu'da olduğu belirlendi.

Cinayet büro ekiplerince yapılan operasyonda katil zanlısı ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan bir kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi tutuklandı.

Diğer kişi ise serbest bırakıldı.

