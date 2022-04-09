Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 02:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yeğeni ve yengesini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya Serdivan'da tapu meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi, ailesine kurşun yağdırmıştı.
3 kişinin hayatını kaybettiği olaydan sonra kaçan şüphelinin, Karasu'da olduğu belirlendi.
Cinayet büro ekiplerince yapılan operasyonda katil zanlısı ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan bir kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi tutuklandı.
Diğer kişi ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Sakarya
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