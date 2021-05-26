Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda devrilen demir yüklü tır trafiği durdurdu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nda iskele demiri yüklü bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından demirler otoyola savrulurken, trafik Ankara istikametine tamamen durdu.
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine meydana gelen kazada, tır sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, iskele demiri yülkü tır kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından tırda bulunan demirler otoyola saçılırken, tırın sürücüsü Sezer Şimşek yaralandı. Yaralı tır sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik uzun süre durdu
Öte yandan devrilen tırdan etrafa saçılan demirler nedeniyle TEM Otoyolu'nun trafiği uzun süre durdu.
İskele demirleri karayolları ekipleri tarafından kepçe yardımı ile kamyonlara yüklendi. Trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:48
- 16:45
- 16:41
- 16:43
- 16:50
Sıradaki Haber
İstanbul'da kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz