İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine meydana gelen kazada, tır sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, iskele demiri yülkü tır kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından tırda bulunan demirler otoyola saçılırken, tırın sürücüsü Sezer Şimşek yaralandı. Yaralı tır sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik uzun süre durdu

Öte yandan devrilen tırdan etrafa saçılan demirler nedeniyle TEM Otoyolu'nun trafiği uzun süre durdu.

İskele demirleri karayolları ekipleri tarafından kepçe yardımı ile kamyonlara yüklendi. Trafik bir süre tek şeritten sağlandı.