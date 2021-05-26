Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan tır iki eve çarptı
[Fotoğraf: İHA ]
İstanbul Ulus'ta ise bir işletmeye un bırakan tır, yokuşu çıkmaya çalışırken frenleri tutmadı, geri kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, sokaktaki iki evin duvarına çarparak durdu.
Ulus Mahallesi Yelken Sokak'taki bir işletmeye un bırakan Hasan Ö.'nün kullandığı tır, yokuşta frenlerinin tutmaması nedeniyle kaymaya başladı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bu sırada duran bir araca da çarptı. Tır, sokakta bulunan yan yana 2 evin duvarına çarparak, durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından tırın kaldırılması için çekici çağrıldı.
Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.
Görüntülerde, yokuşta giden tırın kaymaya başladığı, bu sırada bir araca çarptığı ve bazı vatandaşların dışarı çıktığı anlar bulunuyor.
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