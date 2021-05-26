Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'tan kripto para davası
Beşiktaş Kulübü, ismini kullanarak kripto para satışı yapan internet sitesine dava açtı.
Beşiktaş, bir internet sitesinde kulübün adı kullanılarak kripto para satışı yapıldığını belirledi.
Site yöneticileriyle ilgili İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı.
Erişimin engellenmesi istendi
Dava dilekçesinde, kripto paraların Beşiktaş Kulübü'ne aitmiş izlenimi yaratılarak ön satışa sunulup haksız kazanç elde edildiği belirtildi.
Marka lisansı verme yetkisinin sadece kulübe ait olduğu hatırlatılan dilekçede, ihlalinin durdurulması ve Beşiktaş'ın adını kullanarak kripto para satışı yapan internet sitesine erişimin engellenmesi talep edildi.
Etiketler: Beşiktaş Kripto Para
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