Beşiktaş, bir internet sitesinde kulübün adı kullanılarak kripto para satışı yapıldığını belirledi.

Site yöneticileriyle ilgili İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı.

Erişimin engellenmesi istendi

Dava dilekçesinde, kripto paraların Beşiktaş Kulübü'ne aitmiş izlenimi yaratılarak ön satışa sunulup haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

Marka lisansı verme yetkisinin sadece kulübe ait olduğu hatırlatılan dilekçede, ihlalinin durdurulması ve Beşiktaş'ın adını kullanarak kripto para satışı yapan internet sitesine erişimin engellenmesi talep edildi.