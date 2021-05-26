Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaşacak
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.
İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.
Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.
İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|11.10.2011
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|12.10.2010
|Bakü
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
|02.06.2009
|Kayseri
|Özel
|2-0
|12.04.2006
|Bakü
|Özel
|1-1
|02.06.2001
|İstanbul
|Dünya Şampiyonası Elemeleri
|3-0
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|09.04.1996
|Bakü
|Özel
|1-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Azerbaycan
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