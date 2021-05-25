Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Muhammed Furkan Özbek'e tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Muhammed Furkan kardeşimi tebrik ederim. Olimpiyatlara sayılı günler kala elde edilen bu başarılar heyecanımızı bir kat daha artırıyor. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu
Sıradaki Haber
Muhammed Furkan Özbek'ten büyük başarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz