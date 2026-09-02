KKTC'de gemi kazası nedeniyle 5 Eylül'e kadar müzik ve eğlence faaliyetleri yasaklandı

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Lefkoşa Kaymakamı Fadıl Keleş'ten aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi kazası nedeniyle halkın duyduğu üzüntü ve hassasiyeti dikkate alarak 5 Eylül Cumartesi sabahına kadar müzik ve eğlence faaliyetlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdi.

Buna göre, düğün salonlarında düzenlenen düğünler istisna olmak üzere konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanları ve benzeri yerlerde müzik yayını yapılmasına yasak getirildi.

Ayrıca yasağın ilgili tüm kişi, kurum ve işletmelere duyurulması, gerekli denetim ile kontrollerin gerçekleştirilmesi ve yasağa uyulmasının sağlanması talimatı verildi.

Girne açıklarında batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.