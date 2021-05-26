Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marketten gündüz vakti televizyon çaldı
Adana'da bir marketten televizyon çalan hırsız, durumu çalışanların fark etmesiyle çaldığı televizyonu sokak ortasında bırakıp kaçtı. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Adana'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan hırsızlık anı, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Hırsız önce reyonlar arasında dolandı, sonra gözüne kestirdiği televizyonu kucakladı.
Kimseye görünmemeye çalışarak, marketin giriş bölümünden çaldığı televizyonla çıktı.
Çaldığı televizyonu sokak ortasında bırakıp kaçtı
Market çalışanları bir süre sonra durumu fark etti. Hırsızın peşinden koştu. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, elindeki televizyonu sokak ortasına bırakarak kaçtı.
Olayın ardından polis, market ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliği belirlendi.
Adresine düzenlenen baskında yakalanan zanlı tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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