Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de lahit mezar ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde koltuğa uzanmış çocuk figürü bulunan, Roma dönemine ait lahit mezar ele geçirildi.
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, ihbar üzerine Bahşılı ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
S.U.'ya ait evin bahçesinde yapılan aramada, üzerinde koltuğa uzanmış çocuk figürü bulunan lahit mezar ele geçirildi.
Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezar, korumaya alınarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan S.U. hakkında, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
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