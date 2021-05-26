Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Karaman ve Merkezefendi mahallelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Açıklamada, vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları konusunda uyarı yapılırken, çalışmaların erken tamamlanmasıyla suyun belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.



