Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK'ya ait sığınak ve mühimmatlar imha edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'da PKK terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda örgüte ait sığınak, barınak ve mühimmatlar imha edildi.
Jandarma ekipleri, Van'nın Gürpınar İlçesinde yürütülen PKK'ya yönelik operasyonda sığınak, mühimmat ve patlayıcı ele geçirdi.
Operasyonda, 1 adet M-16 P.Tf, 1 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf., 10 adet RPG-7 Antitank Roketatar mühimmatı, 2 adet RPG-7 Antipersonel Roketatar mühimmatı, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taaruz tipi el bombası, 2 adet termal şemsiye, 2 adet EYP düzeneği, 30 adet RPG-7 Roketatar sevk fişeği, 6 adet şarjörle çok sayıda fişek ve malzeme ele geçirildi.
Ele geçirilen mühimmatlar gerekli işlemlerin ardından imha edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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