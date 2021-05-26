İstanbul'daki tarihi eserler, sadece gördüklerimizle sınırlı değil. Ulaşılan her bir kalıntı ile tarih aydınlanıyor.

Yeraltındaki gizli tarihin gün yüzüne çıkması için arkeoloji ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, İstanbul'daki kazı çalışmalarıyla ilgili şöyle konuşuyor:

"İstanbul'un her tarafında tarih fışkırıyor. Dünyada bir tane daha benim tahminime göre böyle bir şehir daha yok kültürel zenginlik açısından. O yüzden bu tür olaylarla çok sık karşılaşıyoruz açıkçası."

Çok sayıda kazı çalışması yapılıyor

İstanbul'da şu an irili ufaklı çok sayıda kazı çalışması eş zamanlı olarak devam ediyor.

Rahmi Asal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 50 civarında halihazırda kazısı devam eden alan var. Bunlardan yaklaşık bir yüzde 10-20’si büyük proje kazıları oluyor. Diğerleri 100 metrekareden 200-300 metrekareye kadar değişen parsel bazında kazı çalışmaları oluyor."

İstanbul'da toprağın altında yer alan tarih, kimi zaman araştırmalarla ortaya çıkarken kimi zaman da bir inşaat alanında kepçeye takılabiliyor.

Metro ve Marmaray kazılarında çok fazla keşif yapıldı

Asal, metro ve marmaray kazılarında Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar ve Kadıköy bölgelerinde çok fazla keşiflerin yapıldığını söyledi.

Bilim insanları kazı çalışmalarıyla kent tarihine ilişkin bilinmeyen bilgilere ulaştı.

O keşiflerden biri de Beşiktaş'taki çalışmalarda yapıldı.

Rahmi Asal, en çok şaşırdığı kazı çalışmasının İlk Tunç Çağı'na ait kurganlardan oluşan bir mezarlık olduğunu söyleyerek, "Kabataş'taki kazı çalışmalarında ortaya çıkan kalıntılar da önemli. Bildiğimiz kadarıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun bir konserve fabrikasının temelleri ortaya çıkarıldı" dedi.