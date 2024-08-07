Teleferik kazası davasında sanıklar 2. kez hakim karşısına çıktı

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasının soruşturmasında yargılama süreci devam ediyor.

5'i tutuklu 11 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci duruşmasında sanık ve tanıkların ifadeleri alındı.

Kazada yaralananlardan ifadesi alınan Özlem Şahin, olay ve sonrasını anlatarak sorumlulardan şikayetçi oldu. Müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu

Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu, adli kontrol tedbiri uygulananlar ise tedbirin kaldırılmasını talep etti.Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise duruşmaya katılmadı.

Kocagöz'ün avukatı müvekkilinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Müvekkilinin encümen toplantısı olduğu gerekçesiyle duruşmaya gelemediğini bir sonraki duruşmada hazır bulunacağını beyan etti.

Davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim'de

Sanıklar taksirle adam öldürme ve yaralanmaya sebep olma ile taksirle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından yargılanıyor. Her birinin 27'şer yıla kadar hapisleri isteniyor. 36 sayfalık iddianamede, 12 kişiden 7'si asli, 5'i tali kusurlu olarak belirlendi. Davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim'de yapılacak.