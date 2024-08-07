Açık 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 07.08.2024 17:32

Teleferik kazası davasında sanıklar 2. kez hakim karşısına çıktı

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Teleferik kazası davasında sanıklar 2. kez hakim karşısına çıktı

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasının soruşturmasında yargılama süreci devam ediyor.

5'i tutuklu 11 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci duruşmasında sanık ve tanıkların ifadeleri alındı.

Kazada yaralananlardan ifadesi alınan Özlem Şahin, olay ve sonrasını anlatarak sorumlulardan şikayetçi oldu. Müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı

Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu

Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu, adli kontrol tedbiri uygulananlar ise tedbirin kaldırılmasını talep etti.Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise duruşmaya katılmadı.

Kocagöz'ün avukatı müvekkilinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.
Müvekkilinin encümen toplantısı olduğu gerekçesiyle duruşmaya gelemediğini bir sonraki duruşmada hazır bulunacağını beyan etti.

Davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim'de

Sanıklar taksirle adam öldürme ve yaralanmaya sebep olma ile taksirle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından yargılanıyor. Her birinin 27'şer yıla kadar hapisleri isteniyor. 36 sayfalık iddianamede, 12 kişiden 7'si asli, 5'i tali kusurlu olarak belirlendi. Davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim'de yapılacak. 

ETİKETLER
Antalya Trafik
Sıradaki Haber
7 asırlık Gökmedrese restore ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:15
Yılmaz: Türkiye'nin hazırladığı dosya İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişim
19:07
Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı
19:06
İsrailli askerin itirafı: Gazze'ye geri dönmek istemiyoruz
18:24
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19
Kılıç: İsrail hükümetinin mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız
18:01
"Çelik Kubbe" Yunan basınında
Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
FOTO FOKUS
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
Türkiye-İtalya yarı final maçı yarın 21'de TRT 1'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ