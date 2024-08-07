7 asırlık Gökmedrese restore ediliyor

1275 yılında yapımına başlanan Gökmedrese, Anadolu Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İki katlı tarihi yapının ortasında açık bir avlu bulunan medrese, yüzyıllar boyunca hem pozitif bilimlerde hem de İslami ilimlerde yüzlerce insan yetiştirdi.

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İsmini duvarlarını süsleyen turkuaz çinilerden aldı

Mavi çini süslemeleriyle 7 asırdır ayakta duran eser, Osmanlı döneminde de medrese olarak kullanıldı.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Tokat Şehir Müzesi olarak hizmet veren Gökmedrese, gelecek nesillere aktarılabilmesi için restore ediliyor.

Asırlardır ayakta kalan tarihi yapı restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, yeniden turizme kazandırılacak.