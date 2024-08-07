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Türkiye
İHA 07.08.2024 16:35

7 asırlık Gökmedrese restore ediliyor

Tokat'ta mavi çinileriyle ünlü Gökmedrese'de kapsamlı onarım çalışmaları sürüyor. İsmini duvarlarını süsleyen turkuaz çinilerden alan medrese, Anadolu Selçuklu mimarisi ve sanatının belirgin özelliklerini taşıyor.

7 asırlık Gökmedrese restore ediliyor
[Fotograf: İHA]

1275 yılında yapımına başlanan Gökmedrese, Anadolu Selçuklu mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İki katlı tarihi yapının ortasında açık bir avlu bulunan medrese, yüzyıllar boyunca hem pozitif bilimlerde hem de İslami ilimlerde yüzlerce insan yetiştirdi.

medrese[medrese]

İsmini duvarlarını süsleyen turkuaz çinilerden aldı

Mavi çini süslemeleriyle 7 asırdır ayakta duran eser, Osmanlı döneminde de medrese olarak kullanıldı.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Tokat Şehir Müzesi olarak hizmet veren Gökmedrese, gelecek nesillere aktarılabilmesi için restore ediliyor.

7 asırlık Gökmedrese restore ediliyor

Asırlardır ayakta kalan tarihi yapı restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, yeniden turizme kazandırılacak.

7 asırlık Gökmedrese restore ediliyor

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Müze Restorasyon Tarihi Eser Tokat Turizm
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