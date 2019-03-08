Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde devriye faaliyetine başladı.
Çatışmasızlık bölgesi Tel Tokan’a devriye için giren Türk askerlerine bölge halkı sevgi gösterilerinde bulundu. Araçlarından inen Türk askerleri halkla sohbet etti.
Tel Tokanlılar Türk bayraklarıyla askerlere karşılık verdi. Etrafında sevgi çemberi oluşan askerler devriye için sınır bölgesine hareket etti.
Tel Tokan, Esed rejiminin son zamanlarda top ve füzelerle vurduğu yerlerden biriydi. İdlib’in 35 kilometre doğusundaki Tel Tokan, Esed rejimi ile Rus askeri gözlem noktasına sadece 2 kilometre mesafede bulunuyor.
Kaynak: TRT Haber