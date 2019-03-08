Zor iklim ve coğrafya koşullarında geçen 30 gün...

17'si Türk, 8'i yabancı 25 bilim insanı, Antarktika'da önemli bir deneyim yaşadı. Bilim insanları bu tecrübelerini TRT Haber ile paylaştı.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, 5 yıllık strateji planı oluşturduklarını söyledi.

"Yer bilimleri, fiziki bilimler, canlı bilimleri ve hatta sosyal bilimleri de içine alan bir çatı oluşturduk. Türkiye'nin ulusal projelerde ve lojistikte gelmiş olduğu noktayı dünya alkışlıyor."

Kıtada üs sahibi 30 ülkeden biri

Antarktika'daki bilimsel faaliyetler 3 yıldır Cumhurbaşkanlığı himayesinde sürdürülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da çalışmalara öncülük ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) koordinasyonundaki sefer sayesinde 13 proje hayata geçti. Türkiye, kıtada üs sahibi 30 ülkeden biri oldu.

Ancak alanda şartlar pek de kolay değil. Özellikle iklim koşulları bilim insanlarını zorluyor.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Bilge Tutak, adada 1 hafta kadar fırtına olduğunu anlattı.

"Sahaya çıkamayınca hem bilim insanları hem de biz biraz gerildik. Benim için seferin en zor kısmı da oydu. Her gün seferi yapacakmış gibi organize olduk."

Kaynak: TRT Haber