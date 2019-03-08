İl ve ilçelerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü yolu güzergahında yarıştı.
Yarışmaya 4 kategoride 32 sporcu katıldı.
Çekişmeli geçen yarışlarda dereceye giren sporcuların 30 Mart'ta Bitlis'te düzenlenecek yarışmaya katılacakları belirtildi.
Atletizm İl Temsilcisi Sacit Keskin, yarışmanın renkli geçtiğini belirterek, "Bu güzel ortamda çocuklarla spor yaptığımız için mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Kaynak: AA