Kitapların kalıplarını çıkarıyorlar, özenle ciltliyorlar, ardından da tek tek tasnif ediyorlar.

Bunu yapanlar, kamu hizmetinde bulunan hükümlüler.

Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak Ceylan, temel amaçlarının yükümlülerin bir meslek edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

"Cezalarını tamamladıktan sonra toplum içine çıktıklarında, kendi öğrendikleri mesleklerini yapabilmelerini ya da bu alanda işe girebilmelerini amaçlıyoruz."

84 yükümlü aktif olarak kitap ciltleme yapıyor

Ankara'daki kütüphanelerde yılda 100 bini aşkın kitap ciltleniyor. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, o ciltleme işleminin gerçekleştiği yerlerden biri. 40 yükümlü hummalı bir çalışma içinde. Burada tamamen ücretsiz olarak yılda 50 bin kitap ciltleniyor.

Yükümlülerin yaptığı ciltleme işlemi sayesinde kullanılan kitapların ömrü en az 2 yıl daha uzuyor.

Adalet Bakanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığında 84 yükümlü aktif olarak kitap ciltleme yapıyor.

Ayrıca kütüphanelerin temizlik ve tadilat işlemleri de yine kamu hizmetinde çalışan yükümlüler tarafından yapılıyor.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Okan Akmut