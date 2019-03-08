Polis Akademisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca 6 Mart'ta rütbe terfi yazılı sınavı yapıldı.

Tüm illerde yapılan yazılı sınava, 571'i 3. sınıf emniyet müdürü, 742'si 4. sınıf emniyet müdürü, 398'i emniyet amiri, A grubu 146, B grubu 52 olmak üzere 198'i başkomiser, A grubu 136, B grubu 62 olmak üzere 198'i komiser ve A grubu bin 107, B grubu 487 olmak üzere bin 594'ü komiser yardımcısı toplam 3 bin 701 personel girdi.

Yazılı sınav sonuçları, Akademi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak öğrenilebilecek.

Sınav sonuçlarına maddi hata başvuruları, en geç 24 saat içerisinde EBYS'den gönderilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan personel, 11-17 Nisan tarihlerindeki sözlü sınava katılacak.

Kaynak: AA